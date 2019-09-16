Заплакал: Криштиану Роналду впервые увидел совместные кадры с покойным отцом-алкоголиком (фото)

Спорт

Эмоциональный момент произошел во время интервью знаменитого британского телеведущего Пирса Моргана с не менее знаменитым футболистом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которое на Туманном Альбионе покажут во вторник, 17 сентября. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» расплакался, когда ему продемонстрировали видеокадры с покойным отцом Жозе Авейру — алкоголиком, умершим от печеночной недостаточности в возрасте 52 лет.

В коротком ролике отец Роналду, некоторое время работавший, кстати, на Мадейре администратором местного футбольного клуба, запечатлен на пороге своего дома и говорит о том, как гордится Криштиану.

Глядя на экран, Роналду вытер слезы салфеткой и произнес: «Я никогда не видел это видео, никогда его не видел. Невероятно».

А отвечая на вопрос Моргана о том, как много значат для него слова отца о гордости, пятикратный обладатель «Золотого мяча» сказал: «Много. Я думаю, что мое интервью будет смешным, но я не ожидал того, что буду плакать. Но я никогда не видел этих кадров. Не знаю, где вы их… У меня должны быть эти кадры, я должен показать их семье. Я действительно не знаю своего отца на 100 процентов. Он был пьяницей. Я никогда не вел с ним настоящей беседы. Это было трудно».

Криштиану Роналду было всего 20 лет, когда умер его отец, не заставший самые важные моменты в карьере сына (Жозе Авейру навал мальчика в честь президента США Рональда Рейгана).

Маленький Криштиану Роналду с матерью и отцом

Кстати, в 2017 году Криштиану Роналду опубликовал в Instagram эмоциональный пост, посвященный покойному отцу. На фото футболист запечатлен вместе с сыном Криштиану-младшим и двойняшками, трехмесячными Евой и Матео, на фоне портрета их дедушки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Криштиану Роналду ошалел, увидев, в каких условиях жил и тренировался его знаменитый отец в детстве.

Фото itv.com, Instagram

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