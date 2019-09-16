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Подсолнечное масло из Украины продают на Amazon в несколько раз дороже: в сети обсуждают новый тренд
В крупнейшем американском онлайн-магазине Amazon вовсю торгуют подсолнечным маслом из Украины. Масло хвалят за нежную консистенцию, тонкий аромат, полезные свойства для организма. Предлагают масло по баснословной как для Украины цене — по 14 долларов (около 350 грн) за литр, и недостатка в покупателях не наблюдается.
«Волмарт» продает уже три вида украинского подсолнечного масла (нерафинированого). На «Амазоне» оно в пять раз дороже потому что Virgin Natural Organic", — отмечают пользователи Twitter.
В отзывах на масло американцы указывают, что оно пригодно не только для кулинарных экспериментов. Маслу приписывают чудодейственные свойства заживления кожных повреждений, рекомендуют для аюрведических массажей и косметических чисток лица.
Напомним, ранее в Минздраве развеяли мифы, связанные с употреблением в пищу растительных масел, а также назвали самое полезное масло для восполнения резервов жирных кислот в организме.
Фото expertashvili/Twitter
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