Украина

Подсолнечное масло из Украины продают на Amazon в несколько раз дороже: в сети обсуждают новый тренд

В крупнейшем американском онлайн-магазине Amazon вовсю торгуют подсолнечным маслом из Украины. Масло хвалят за нежную консистенцию, тонкий аромат, полезные свойства для организма. Предлагают масло по баснословной как для Украины цене — по 14 долларов (около 350 грн) за литр, и недостатка в покупателях не наблюдается.

«Волмарт» продает уже три вида украинского подсолнечного масла (нерафинированого). На «Амазоне» оно в пять раз дороже потому что Virgin Natural Organic", — отмечают пользователи Twitter.

В отзывах на масло американцы указывают, что оно пригодно не только для кулинарных экспериментов. Маслу приписывают чудодейственные свойства заживления кожных повреждений, рекомендуют для аюрведических массажей и косметических чисток лица.

Напомним, ранее в Минздраве развеяли мифы, связанные с употреблением в пищу растительных масел, а также назвали самое полезное масло для восполнения резервов жирных кислот в организме.

Фото expertashvili/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter