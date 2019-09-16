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Происшествия

В Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета: в сети волна возмущения (фото)

11:30 16 сентября 2019 36
Туалет
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области ученик первого класса упал в выгребную яму школьного туалета. Напомним, что в феврале этого года Кабмин распорядился решить проблему обеспечения всех украинских школ теплыми туалетами до конца 2019 года.

ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в селе Забридь Хустского района. «К счастью, его друзья и одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы, а преподаватели умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы», — утверждает юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.

На своей страничке в социальных сетях он разместил фотографии отхожих мест во дворе школы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября 2019 года школьников 1—4 классов обяжут в темное время суток носить светоотражающие жилеты, чтобы участники дорожного движения лучше видели маленьких пешеходов.

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