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В Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета: в сети волна возмущения (фото)
В Закарпатской области ученик первого класса упал в выгребную яму школьного туалета. Напомним, что в феврале этого года Кабмин распорядился решить проблему обеспечения всех украинских школ теплыми туалетами до конца 2019 года.
ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в селе Забридь Хустского района. «К счастью, его друзья и одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы, а преподаватели умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы», — утверждает юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.
На своей страничке в социальных сетях он разместил фотографии отхожих мест во дворе школы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября 2019 года школьников 1—4 классов обяжут в темное время суток носить светоотражающие жилеты, чтобы участники дорожного движения лучше видели маленьких пешеходов.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?