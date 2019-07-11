Украина

Школьников заставят носить светоотражающие жилеты: что об этом известно

В Украине с 1 сентября 2019 года школьников 1 — 4 классов обяжут в темное время суток носить светоотражающие жилеты, чтобы участники дорожного движения лучше видели маленьких пешеходов. Ранее сообщалось о планах ежемесячных выплат многодетным семьям, в которых есть трое и более детей.

Как сообщают в Кабинете министров, образцы специальной одежды для детей уже готовы. Также сообщается, что жилеты будут индивидуальными и бесплатными. Данное нововведение — часть правительственной программы «Чужих детей не бывает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, в связи с чем будут увеличены пенсии и многие социальные выплаты, в том числе, и на детей.

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