25.76 / 26.10 28.88 / 29.39
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Школьников заставят носить светоотражающие жилеты: что об этом известно

12:52 11 июля 2019 55
Дети в светоотражающих жилетах
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с 1 сентября 2019 года школьников 1 — 4 классов обяжут в темное время суток носить светоотражающие жилеты, чтобы участники дорожного движения лучше видели маленьких пешеходов. Ранее сообщалось о планах ежемесячных выплат многодетным семьям, в которых есть трое и более детей.

Как сообщают в Кабинете министров, образцы специальной одежды для детей уже готовы. Также сообщается, что жилеты будут индивидуальными и бесплатными. Данное нововведение — часть правительственной программы «Чужих детей не бывает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, в связи с чем будут увеличены пенсии и многие социальные выплаты, в том числе, и на детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины