Происшествия

По стопам Зайцевой: в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов на тротуаре (фото)

Вечером в воскресенье, 15 сентября, в Харькове на улице Сумской, где в 2017 году Алена Зайцева устроила смертельное ДТП, сбив пассажиров на тротуаре, произошло похожее дорожно-транспортное происшествие — 23-летняя водитель кабриолета Audi не справилась с управлением и врезалась в четырех женщин.

К счастью, как сообщают в ГУНП в Харьковской области, в этот раз обошлось без жертв — женщин 27, 32, 47 и 56 лет с легкими телесными повреждениями доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля была трезвой.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове школьника, внезапно выбежавшего на дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль, однако он чудом уцелел, «приземлившись» на рюкзак.

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