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Происшествия

Спас рюкзак: в Харькове школьник чудом уцелел после ДТП

15:13 10 сентября 2019 92
ДТП в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове школьник, перебегавший дорогу не по пешеходному переходу, попал под машину и чудом уцелел. Ранее в сеть выложили видео ДТП в Киеве, где женщина-водитель наехала на маленького мальчика и его маму.

Видео инцидента в сеть выложил харьковчанин Владимир Пилипчук. Это ДТП засняла камера видеонаблюдения, установленная на доме, где он живет. «Друзья, это видео с моего дома на Холодной горе. Ребенок перебегал дорогу в неразрешенном месте. Слава Богу, у него был рюкзак, на который он упал, и водитель, который не нарушал ПДД. Если у вас есть дети и внуки, расскажите им, как надо переходить дорогу», — пишет Владимир Пилипчук на своей страничке в социальных сетях. В комментариях к этому видео он добавил, что пешеходные переходы есть и ниже, и выше его дома. Но именно в этом месте расположен переулок, который ведет к метро. А вот «зебры» нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове патрульные полицейские на служебном автомобиле сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе. У женщины — ссадины колен, а у трехлетнего мальчика — повреждения мягких тканей.


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