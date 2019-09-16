Мир

Вместо подарка: в день свадьбы дочери отец покончил с собой, взорвавшись вместе с домом (фото)

Житель городка Эджвуд в американском штате Пенсильвания покончил с собой, взорвав свой собственный дом. 59-летний Джон Эванс совершил самоубийство в день свадьбы своей дочери Лорен. В момент взрыва большинство членов семьи были на церемонии бракосочетания.

Полиция пришла к выводу, что Эванс, отец троих дочерей, пустил газ в подвале дома и поджег его. Соседи услышали грохот, который приняли за взрыв бомбы. Тело Джона нашли в развалинах здания.

Причины такого поступка пока неизвестны. «У этого джентльмена были персональные проблемы», — туманно заявил начальник местной полиции телеканалу CBS.

Ранее «ФАКТЫ писали об экстравагантной, устроенной посреди пустыни свадьбе сына британского миллиардера и колумбийской актрисы.

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