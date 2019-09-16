Сексапильная блондинка из «ВИА-Гры» полностью оголилась для мужского журнала (фото)

Шоу-бизнес

Солистка группы «ВИА-Гра», сексапильная красотка Эрика Герцег полностью разделась в новой фотосессии. Горячая блондинка показала свою фигуру без одежды на страницах журнала MAXIM. На снимках Эрика позирует в полупрозрачном белье, а также без него, прикрыв стройную фигуру лишь сеткой.

Это уже вторая откровенная фотосессия Эрики для мужского журнала. Решиться на нее певице было непросто. Она признается, что очень много работала над своим телом и теперь довольна фигурой.

«Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек — хотела чувствовать и выглядеть лучше», — призналась Герцег.

Также певица дала откровенное интервью, в котором рассказала, как она, девочка из бедной закарпатской семьи, с лишним весом и кучей комплексов, достигла успеха.

«У меня есть цель, мечта. Я вижу перед собой Эрику через несколько лет — она выступает и служит примером для людей. Примером того, как девочка из простой, небогатой семьи, неуверенная в себе и недовольная своей внешностью, нашла в себе силы бороться, трудиться и стала совершенно другим человеком. Я горжусь тем, что сама заслужила свое место в жизни, мне ничего не далось просто так», — рассказала Эрика.

Напомним, Эрика не всегда выглядела так прекрасно. В юности она была довольно упитанной шатенкой и весила на 20 килограммов больше. Чтобы попасть в группу, ей пришлось избавиться от лишнего веса.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что старшая коллега Герцег по «ВИА-Гре», экс-участница группы Альбина Джанабаева взбудоражила сеть откровенным снимком.

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