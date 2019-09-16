Шоу-бизнес

Жена Валерия Меладзе и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева ранее часто удивляла публику откровенными сценическими образами по решению продюссеров. Сейчас певица активно занимается сольной карьерой, но вот страсть к сексуальным нарядам никуда не делась, пишет издание «Семь дней».

Так, вчера 40-летняя певица опубликовала в своем Instagram записанный на видео процесс съемок для одного из модных журналов.

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«Так бывает, что ещё вчера- солнце, лёгкие платья, босоножки, а сегодня, спустя каких-то 10 часов… уже Осень, пора доставать тёплые вещи, наслаждаться золотым листопадом и ждать октября вместе с новым номером журнала», — подписала она пост.

В качестве образа для певицы была выбрана модная шуба-«чебурашка» ярко-красного цвета, которое Джанабаева надела прямо на голое тело.

Из аксессуаров на певице были лишь черные капроновые колготки и босоножки с тонкими ремешками. Именно это сочетание и смутило подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили в комментариях, а заодно и восхитились красотой Альбины.

«Как говорит моя мамочка… Валерий выбрал самую красивую из Виагр и я с ней полностью согласна!», «Альбиночка, как Вам идёт красный цвет! Мне тоже кстати он идёт и это мой любимый цвет!», «Ну красавица… хотя босоножки с колготками… ужас», «Туфли отстой», «Шикарная, но сочетание босоножек и колготок — просто жесть!», «Красотка! Всегда восхищалась тобой», «Самая шикарная из всех виагр!», — пишут поклонники.

Напомним, что недавно Джанабаева сообщила, что покидает продюсерский центр Константина Меладзе, и теперь будет работать с новой командой. Как на это отреагировал сам Константин, и грозит ли уход Альбины проблемами в браке с Валерием, неизвестно. Но, судя по счастливому виду на свежих снимках в Instagram, в жизни Джанабаевой сейчас все хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой «виагре» — Вере Брежневой — она порадовала недавно поклонников соблазнительными фото в купальнике и взбудоражила сеть горячими танцами. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором в облегающем боди телесного цвета, подчеркивающем ее стройную фигуру и пышную грудь, зажигает под хит Monatik «Love It Ритм».

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