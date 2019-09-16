«Динозавр-инопланетянин»: норвежский подросток поймал удивительную рыбу (фото)

Мир

Норвежский тинэйджер Оскар Лундал поймал на удочку у берегов острова Аннейа удивительную рыбу с огромными глазами, которая поставила его самого и его друзей в соцсетях в тупик. Одним она напоминало динозавра, другим — инопланетянина, третьим — дракона.

На самом деле это крайне редко встречающаяся рыба, латинское название которой Chimaeras Monstrosa Linnaeus, в честь химеры — чудовища с головой льва и хвостом змеи из древнегреческих мифов). Известна она также, как американский гидролаг — хрящевая рыба отряда химерообразных.

Она состоит в родстве с акулами и жила в океане еще 400 миллионов лет назад. Гидролага очень редко можно выловить, так как он обитает на большой глубине.

Лундал говорит, что поймал свою добычу на глубине около 800 метров и сматывал леску около получаса. 19-летний Оскар признается, что чуть не выпал за борт от удивления, когда увидел свой улов.

Как пишет газета The Sun, норвежец зажарил рыбу дома и говорит, что она была довольно вкусной, несмотря на безобразную внешность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США поймали рыбу-мутанта с двумя ртами.



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