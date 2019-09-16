Политика

Богдан не исключает своего участия в выборах мэра Киева в качестве кандидата

Противостояние Офиса президента с мэром Киева Виталием Кличко может закончиться тем, что глава ОП Андрей Богдан сам будет баллотироваться в столичные градоначальники. Об этом Богдан заявил журналистам.

Говоря о будущих выборах мэра, Богдан допустил, что будет на них кандидатом. «Кандидатур много. Может, я даже пойду», — заявил он в интервью украинской службе ВВС.

Глава президентского Офиса уверен, что на своей нынешней должности поставленные задачи практически выполнил, поэтому для дальнейшей карьеры может рассмотреть менее статусные посты.

«Я свою функцию уже почти выполнил — как первая ступень ракеты, выводящая на орбиту, — я ее уже почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным, — заявил Богдан. — Например, выборами мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?».

Напомним, сразу после выборов в парламент Офис президента настоял на увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации. Кабмин согласовал это решение. 12 сентября Кличко поднял вопрос о возможном роспуске горсовета Киева. А в команде Зеленского надеются ликвидировать пост главы Киевской горгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter