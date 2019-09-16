«Космо ціни»: сохрани до 25 процентов средств в роботизированной аптеке

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Девиз: «Лови момент!» каждый человек трактует по-своему. Если не откладывать совершение важных аптечных покупок на октябрь, можно здорово сэкономить. Сейчас роботизированные фармбренды «Аптека АНЦ», «Благодия», «Аптека Копейка» проводят акцию «Косимо ціни*». Они снижают цены до 25%. Акционный ассортимент включает товары, которые помогают поддерживать здоровье, соблюдать гигиену, повышать иммунитет. О перечне предложений можно спросить провизора роботизированной аптеки. Акция действует с 01 августа по 30 сентября 2019 года включительно.

Для экономии на аптечных товарах не нужно сокращать список покупок. Воспользуйтесь акционным предложением. Сделайте предварительный заказ с помощью справки по номеру 5900 или посетите ближайшую к вам аптеку. Акция «Косимо ціни» позволяет сохранить до 25% средств.

Чтобы посетители не тратили драгоценное время на ожидание в долгих очередях, роботизированные аптеки пригласили на работу PharmBot — специальных помощников, которые выкладывают товары на полки, ищут необходимые упаковки. В отличие от людей, они не устают и не опаздывают. Аптечные роботы доставляют упаковку за 7 секунд, поэтому посетители не стоят в долгих очередях. Провизор может внимательно выслушать покупателя, не отвлекаясь на поиск необходимого товара.

Акция от роботизированных аптек является масштабной. Она действует на территории всей Украины. Жители столицы, областных центров и небольших населенных пунктов, в которых есть роботизированные аптеки, могут воспользоваться предложением и сократить расходы. Акционный ассортимент включает товары для взрослых и детей.

Напоминаем, роботизированные аптеки делают скидки до 25% в сентябре. Акция «Косимо ціни» действует с 01.08 по 30.09.2019 года. Не откладывайте покупки на последний день. Покупайте необходимые товары заранее, не опасаясь, что они закончатся в аптеке.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать в провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%. Акция действует с 01.08.2019 по 30.09.2019 года на территории всей Украины.

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