Как атака на НПЗ в Саудовской Аравии аукнется украинским водителям

Деньги

Цены на украинских заправках пока стабильны. В частности, по состоянию на понедельник, 16 сентября, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составила 28,75 грн, дизельного топлива — 28,19 грн, сжиженного газа — 11,99 грн. Но существует риск того, что уже вскоре цены на топливо в нашей стране поднимутся. Повышение могут спровоцировать как внешние, так и внутренние факторы.

В понедельник, 16 сентября мировое цены на нефть резко прошли вверх. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 13,86%, с 60 до 69,91 доллара за баррель. Это самый высокий суточный рост котировок с 14 января 1991 года. При этом в первые минуты торгов на биржах цена нефти Brent достигала значения в 71,95 доллара за баррель.

Такой резкий скачок цен на нефть связан с атаками на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Накануне завод атаковали боевые беспилотники. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, однако США обвинили в инциденте Иран.

В связи с атакой на НПЗ государственная компания Saudi Aramco, которой принадлежит производство, сократила нефтедобычу примерно вполовину. Это составляет около 5% глобальных поставок нефти на мировой рынок. Обвал производства в Саудовской Аравии вызвал панику на мировом рынке и спровоцировал рекордный в текущем году суточный рост цен.

Стоит напомнить, что Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти. Атака на перерабатывающие мощности в Абкаике и Хураисе сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки. Однако президент и главный исполнительный директор компании Saudi Aramco Амин Насер заявил, что они стремятся как можно быстрее возобновить объем нефтедобычи.

Если перебои в производстве затянутся, «это может стать большой проблемой для нефтяных рынков», — заявил в интервью Bloomberg Television генеральный директор государственного производителя Nigerian National Petroleum Corp. Меле Кяри.

На события в Саудовской Аравии уже отреагировали и в Америке. Президент США Дональд Трамп разрешил использовать нефть из стратегических запасов страны.

«В связи с атакой на Саудовскую Аравию, что может иметь влияние на цены на нефть, я разрешил использовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и достаточны, чтобы держать рынки хорошо обеспеченными», — написал Дональд Трамп в Twitter.

Рассказать о том, как резкий рост стоимости нефти отразится на отечественном топливном рынке и какими будут цена на заправках, «ФАКТЫ» попросили директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

«К сожалению, ничего хорошего в ближайшее время нам ожидать не приходится. Ведь между стоимостью нефти и ценами на нефтепродукты существует прямая связь. Уже в ближайшие дни мы увидим рост цен на оптовые партии бензина и дизельного топлива. Причем хочу отметить, что если нефть дорожает, к примеру, на 10%, то горючее растет в цене на 15%.

Для Украины это очень тревожная ситуация, особенно в нынешних условиях, когда есть реальная угроза возникновения дефицита горючего на заправках, в частности дизельного топлива. А вместе с ростом цен мы можем получить очень нездоровый ажиотаж и панику на топливном рынке. По нашим расчетам, если ситуация быстро и кардинально не изменится к лучшему, то уже в конце сентября рынок ощутит нехватку топлива.

Дело в том, что в сентябре должны были возобновиться поставки горючего из России по трубопроводу. Этого не произошло. При этом поставки российских и белорусских нефтепродуктов по железной дороге сократились в два раза из-за того, что «Укрзалізниця» не в состоянии вовремя возвращать вагоны поставщикам, а таможенники — своевременно оформить горючее.

Кроме того, таможня заблокировала большую партию нефтепродуктов в порту. Украинские трейдеры, понимая, что поставки с северного направления не очень надежны, решили подстраховаться: закупить горючее в Европе и поставить его по южному направлению, морем. Но и этот путь поставок теперь заблокирован.

В порту Южном стоит танкер из Греции, который не может слить нефтепродукты, так как таможня его не оформляет. Но пока он там стоит, другие танкеры тоже не могут стать под разгрузку, потому что нет технической возможности. Проще говоря, возникла пробка. В результате те объемы топлива, которые должны были прийти в ближайшее время, в Украину не попадут.

А в дальнейшем трейдеры и вовсе могут отказаться от таких поставок, ведь в нынешней ситуации они несут колоссальные убытки.

Кроме того, в Беларуси Мозырский нефтеперерабатывающий завод, являющийся одним из крупнейших поставщиков горючего в Украину, становится на ремонт. А значит, на какое-то время мы лишимся и этого источника нефтепродуктов.

Все эти факторы способны привести к тому, что в основном по собственной вине Украина может получить топливный кризис внутри страны. Причем о вероятности возникновения проблем эксперты и трейдеры предупреждали чиновников еще в августе. Однако никакие меры для того, чтобы не допустить возникновения проблем с поставками топлива, приняты не были.

А теперь к проблемам внутри страны добавится еще и рост стоимости нефти на мировом рынке. В том, что цены на украинских заправках пойдут вверх, я не сомневаюсь, но прогнозировать, на сколько именно подорожает горючее пока сложно.

У крупных сетей заправок, торгующих более дорогим топливом, пока есть некий запас прочности и они могут повременить с повышением цены. А вот на мелких заправках, цены уже пошли вверх. Но, как только на рынке возникнут признаки дефицита, начнется ажиотаж, и пройдет цепная реакция. Люди будут скупать горючее за любые деньги, а заправки, пользуясь моментом, станут взвинчивать цены.

Остается надеяться, что в правительстве все же примут быстрые и кардинальные меры для недопущения дефицита горючего. Хотя, цены на заправках все равно будут расти как минимум под влиянием внешних факторов", — считает Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что еще в конце августа стоимость бензина и дизельного топлива снижалась, а вот сжиженный газ дорожал.

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