Происшествия

Жуткое убийство произошло в Теребовлянском районе Тернопольской области. 34-летний мужчина нанес около десяти ножевых ранений 18-летней студентке второго курса. Девушка скончалась по дороге в больницу. «ФАКТАМ» стали известны подробности этого преступления.

— У нас есть предварительная информация, что убийство произошло на почве ревности, — рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета. — Девушка встречалась со своим будущим убийцей несколько лет. Но в последние три недели они не общались, так как студентка уехала в Тернополь на учебу.

Как стало известно «ФАКТАМ», в минувшие выходные 18-летняя Диана вместе со своими друзьями-сверстниками (парнем и двумя девушками), с которыми вместе училась в вузе, приехала в городок Микулинцы на праздник пива. После фестиваля поздно вечером Диана с друзьями возвращались в ее родное село Воля. 34-летний бойфренд студентки ждал ее в засаде возле дома. Улучив момент, когда Диана попрощалась с друзьями и собралась заходить во двор, мужчина выскочил из кустов и начал что-то кричать. Никто не успел опомниться, когда он достал нож и начал наносить удары студентке в грудь, живот, шею. Сокурсник Дианы попытался заступиться за девушку, но ему тоже досталось — он получил несколько ножевых ранений. К счастью, не смертельных.

После этого ревнивец убежал в лес. Когда приехала «скорая», Диана еще была жива. Но, к сожалению, девушка умерла по дороге в больницу.

Полицейские с собаками искали убийцу всю ночь. Нашли его в лесу уже под утро.

— Мужчина признал свою вину, — сообщил Сергей Крета. — Говорит, что приревновал девушку. Хотя, никаких причин для ревности на самом деле не было. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о недавнем диком случае в Одессе. 55-летний роженец Ирака, не желая разводиться с женой, изрезал ее ножом, а затем пытался бежать за границу. Супруга иракца 43-летняя учительница английского языка Татьяна Бурчанова попала в реанимацию и уже перенесла несколько операций. Ее состояние тяжелое. Уроженец Ирака Гелан Фейсал Хазаль, который уже 20 лет живет в Украине, арестован.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter