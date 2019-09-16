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Под Тернополем 34-летний ревнивец нанес 10 ударов ножом 18-летней студентке: первые подробности трагедии (фото)
Жуткое убийство произошло в Теребовлянском районе Тернопольской области. 34-летний мужчина нанес около десяти ножевых ранений 18-летней студентке второго курса. Девушка скончалась по дороге в больницу. «ФАКТАМ» стали известны подробности этого преступления.
— У нас есть предварительная информация, что убийство произошло на почве ревности, — рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета. — Девушка встречалась со своим будущим убийцей несколько лет. Но в последние три недели они не общались, так как студентка уехала в Тернополь на учебу.
Как стало известно «ФАКТАМ», в минувшие выходные 18-летняя Диана вместе со своими друзьями-сверстниками (парнем и двумя девушками), с которыми вместе училась в вузе, приехала в городок Микулинцы на праздник пива. После фестиваля поздно вечером Диана с друзьями возвращались в ее родное село Воля. 34-летний бойфренд студентки ждал ее в засаде возле дома. Улучив момент, когда Диана попрощалась с друзьями и собралась заходить во двор, мужчина выскочил из кустов и начал что-то кричать. Никто не успел опомниться, когда он достал нож и начал наносить удары студентке в грудь, живот, шею. Сокурсник Дианы попытался заступиться за девушку, но ему тоже досталось — он получил несколько ножевых ранений. К счастью, не смертельных.
После этого ревнивец убежал в лес. Когда приехала «скорая», Диана еще была жива. Но, к сожалению, девушка умерла по дороге в больницу.
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Полицейские с собаками искали убийцу всю ночь. Нашли его в лесу уже под утро.
— Мужчина признал свою вину, — сообщил Сергей Крета. — Говорит, что приревновал девушку. Хотя, никаких причин для ревности на самом деле не было. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
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