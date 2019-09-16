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В «ПриватБанке» рассказали, что украинцы чаще всего покупают в рассрочку

«Оплата частями» — это сервис «ПриватБанка», благодаря которому украинцы могут приобрести товар или услугу прямо сегодня, а платить за них равными частями и при этом не переплачивать проценты. Такая возможность весьма актуальна для наших граждан, средние зарплаты которых, к сожалению, не позволяют приобретать крупную бытовую технику или мебель одним платежом.

Что такое «Оплата частями» от «ПриватБанка»?

Воспользовавшись сервисом, украинцы могут выгодно приобрести товар и остаться в хорошем плюсе. Например, в магазине скидка на гаджет, о котором вы давно мечтали. Но она предоставляется, как правило, только тем покупателям, кто оплачивает товар на 100%. Часто магазины предлагают кредит, но при этом скидка теряется, плюс нужно заплатить немалые проценты.

«Оплата частями» — это более выгодный вид кредитования, благодаря которому купить товары или услуги можно уже сегодня при этом оплачивать их равными долями на протяжении нескольких месяцев. По сути, это — тот же кредит, только более выгодный и удобный.

Как это работает на практике?

Легко и просто. Вы приходите в магазин, выбираете товар или услугу, оформляете покупку товара в рассрочку. Оплачиваете первый взнос и становитесь счастливым обладателем нового компьютера, телефона или смотрите любимый фильм на новом телевизоре. Последующие платежи будут автоматически списываться с карты «Универсальная» покупателя. Поэтому клиенты банка могут не беспокоиться о том, что несвоевременно внесли платеж по кредиту.

Что нужно для того, чтобы приобрести товар?

Оформить покупку в рассрочку достаточно просто. Необходимо быть клиентом «ПриватБанка», оформить бесплатно карту «Универсальная» в любом удобном отделении банка (нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код) или заказать карту онлайн, заполнив соответствующую форму на сайте.

Следующий шаг — узнать установленный лично для вас кредитный лимит и лимит по сервису «Оплата частями». То есть сумму, на которую вы сможете совершить покупку. Сделать это можно в мобильных приложениях Privat24 или «Оплата частями».

Затем можно смело отправляться в магазины-партнеры банка и выбирать необходимый товар. Кстати, ознакомиться с ассортиментом магазинов-партнеров можно не выходя из дому — на сайте «Оплата частями» или в интернет-банке Приват24. Клиенты банка могут покупать товары и услуги в рассрочку и в интернет-магазинах, которые работают с данным сервисом. Технически процесс происходит так же, как и в обычном магазине: выбираете товар, заполняете форму на сайте, на этапе выбора способа оплаты указываете «Оплата частями», выбираете количество платежей. При оформлении покупки в интернет-магазинах с карты также списывается только первый платеж.

«Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка»: чем отличаются?

В некоторых магазинах продавцы могут предлагать клиентам воспользоваться еще одним сервисом от «ПриватБанка» — «Мгновенная рассрочка». По сервису «Оплата частями» покупатель оформляет рассрочку под минимальную комиссию — всего 0,01%. А при оформлении «Мгновенной рассрочки» нужно оплачивать 2,9% от стоимости товара каждый месяц. На дорогие товары вы можете выбрать период выплат аж до 24 месяцев.

Почему рассрочка — это выгодно?

Потому что это быстро, комфортно и экономно. Можно заранее выбрать товар по выгодной цене и оформить его в рассрочку с минимальной комиссией — всего 0,01%.

Процедура оформления очень простая. Для этого не нужны ни паспорт, ни код, ни справки о доходах — только карта «Универсальная» от «ПриватБанка».

Покупку можно оформить в любое время суток, не выходя из дому — в интернет-магазинах. Выбор в них — на любой вкус и кошелек. Банк предлагает товары из 4465 магазинов! А это миллионы товаров по всей стране. При этом оформление рассрочки занимает буквально 30 секунд.

Выбрать нужный товар можно прямо на сайте банка chast.privatbank.ua, где предоставляется информация об акциях и скидках в магазинах-партнерах, отслеживаются новинки.

Все услуги — в смартфоне

Воспользоваться сервисом можно и с помощью смартфона. Для этого нужно установить приложение «Оплата частями». С его помощью можно просматривать выписку по действующим кредитам (и отслеживать историю закрытых договоров), а также наличие товаров в магазинах-партнерах, совершать покупки и платежи.

Как показала практика, сервис «Оплата частями» очень нравится клиентам банка. Люди предпочитают платить частями за бытовую технику и компьютеры, мебель и возможность отдохнуть на заморских курортах уже сегодня, а не откладывают свои желания в долгий ящик в ожидании, когда же удастся накопить необходимую сумму.

Например, только на бытовые товары было заключено договоров на сумму примерно 430,5 млн гривен. Причем самыми активными потребителями сервиса стали жители Киевской области, где зарплаты самые высокие по стране. Только бытовой техники киевляне оформили на сумму более 87 млн гривен. Причем люди покупают то, что действительно необходимо — средняя сумма договора составляет чуть более 5 тыс. грн. Максимальная — 61 тыс. грн.

В топе активных потребителей также Днепропетровская и Харьковская области. Здесь также предпочитают покупать бытовую технику и товары для дома (63 млн и 31 млн соответственно).

Менее активными оказались жители Луганской, Тернопольской и Черновицкой областей.

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