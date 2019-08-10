В Мариуполе суд отпустил из-под стражи двух боевиков «ДНР» (фото)

Украина

Районный суд в Мариуполе Донецкой области выпустил из-под стражи двух членов незаконных вооруженных формирований, уроженцев Мариуполя, воевавших на стороне оккупантов. Об этом написала на своей страничке в социальной сети Facebook волонтер Галина Однорог.

«Мне страшно ходить по городу. В понедельник, пятого августа, Жовтневый районный суд города Мариуполя освободил из-под стражи сразу двух боевиков, воевавших против наших ребят: Джумаева и Костенко… Это тот самый Джумаев, к которому мы неоднократно ездили на суд и он лично мне угрожал, прокурору угрожал, его мама мне звонила и угрожала. Прошу максимальный репост, мы должны поднять общественное сопротивление, чтобы их снова закрыли в тюрьму и привлекли к ответственности за убийство украинских военных без смягчающих средств, типа „добровольного возвращения с оккупированной территории“. Если ты брал в руки оружие, убивал наших защитников, то должен получить полный срок наказания!», — написала волонтер.

Галина Однорог отметила, что Костенко, который служил у боевиков минометчиком, выпустили под залог в размере 153 680 гривен. И в тот же день бойцу террористической бригады «ДНР» «Пятнашка» Джумаеву, о котором «ФАКТЫ» ранее писали, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток — по 3 октября включительно.



*Джумаев на службе у боевиков

— Это стало возможным потому, что лето — сезон отпусков: общественность не знала о том, что намечено заседание суда, и не успела собраться — ранее инициативная группа постоянно присутствовала на заседаниях суда и освещала принятые решения в социальных сетях и прессе. Таким образом, нам удалось добиться взятия Джумаева под стражу, — прокомментировала Галина. — Теперь же, благодаря тому, что Конституционный суд Украины признал своим решением от 26 июня 2019 года (№ 7-р / 2019 от 25.06 2019) положение части 5 статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины неконституционной, боевики, которых судят по статьям 258−5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины, четко предусматривавших только содержание под стражей, получили возможность во время следствия находиться на свободе.



*Боевики «Пятнашки»

Галина Однорог отмечает, что оба боевика самостоятельно в правоохранительные органы Украины с явкой с повинной не являлись, а были задержаны украинскими силовиками именно как участники незаконных вооруженных формирований.

Прокуратура Донецкой области уже готовит апелляцию на данные решения суда, заявили «ФАКТАМ» в пресс-службе ведомства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в законную силу вступил приговор бразильскому боевику «ДНР» Рафаэлю Лусварги.

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