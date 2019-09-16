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Умер актер — звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
Американский актер Брайан Терк, который играл в сериале «Беверли-Хиллз, 90 210», умер на 50-м году жизни.
Как сообщает The Sun, Терк долго болел. Год назад у него был диагностирован рак, друзья и близкие собирали деньги на лечение, но спасти актера не удалось.
У Терка остались жена и восьмилетний сын.
В сериале «Беверли-Хиллз, 90 210» Брайан Терк исполнил роль Тини. Актер также снимался в фильмах «Американский пирог 2», «Парк юрского периода:
Затерянный мир", «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», «Баффи — истребительница вампиров» и других.
Напомним, что в марте этого года умер американский актер Люк Перри, который играл Дилана в сериале «Беверли-Хиллз, 90 210».
Также отметим, что долгое время с онкологическим заболеванием боролась еще одна звезда сериала — Шеннен Доэрти (Бренда Уолш).
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