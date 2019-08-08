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"Беверли-Хиллз" вернулся: как сейчас выглядят главные герои (фото, видео)
Культовый сериал 90-х «Беверли-Хиллз 90 210», который шел ровно десять лет, с 1990 по 2000 годы, возвращается на экраны. Спустя 19 лет телеканал Fox снял новую историю с полюбившимися по всему миру героями. Брэндон, Брэнда, Келли, Донна и другие вновь предстанут перед зрителями. Увы, с ними не будет Люка Перри, сыгравшего роль Дилана. В марте 2019 года актер умер от инсульта.
Первая серия вышла 7 августа на телеканале Fox. В новом сезоне будет всего шесть серий, которые покажут раз неделю.
Как говорят создатели фильма, новый сезон — это не продолжение сериала. По сюжету главные герои встречаются 20 лет спустя. Давние друзья ищут способы, как перезапустить сериал. Они вместе пересматривают старые серии, строят планы и радуются новым возможностям. Но друзья даже не представляют, какие перепетии их ждут впереди.
Роли исполняют те же актеры: Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шеннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринг (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер).
Шеннен Доэрти опубликовала в Instagram первые фото со съемочной площадки.
Дочь знаменитого продюсера, актриса Торри Спеллинг ранее рассказывала, что они с коллегами очень рады были снова видеть друг друга на площадке. Съемки прошли легко и быстро. Сложнее было исполнительнице роли Брэнды Шенен Доэрти, поборовшей рак.
«В сериале, определенно, будет много воспоминаний и ностальгии», — рассказала Дженни Гарт, сыгравшая Келли Тейлор.
Ранее вышел тизер нового фильма «Беверли-Хиллз».
Вот что рассказали исполнители главных ролей о фильме.
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