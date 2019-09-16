Происшествия

За подозреваемого в хищении госсредств во время ремонта моста в Днепре назначили залог в 40 миллионов гривен

В Днепре суд избрал меру пресечения фигурантам дела о растрате бюджетных средств при ремонте Нового моста. Как сообщили в прокуратуре региона, основателя общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн гривен, а для его подчиненного, начальника участка, установлен залог в размере 1 млн. гривен.

Еще трое фигурантов — заместитель городского головы, начальники управления городского совета и чиновник, осуществлявший технический надзор за реконструкцией моста, объявлены в розыск, так как они скрываются от следствия.

Всего в рамках открытого уголовного производства подозрение объявлено семи лицам. Общий размер нерационально освоенных бюджетных средств оценивается в 29,5 млн гривен.

Напомним, ранее во время поездки в Днепр президент Украины Владимир Зеленский посетил открытый 7 сентября Новый мост, призвав мэра города Бориса Филатова документально доказать безопасность объекта, продлив таким образом заключенное ими пари.

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