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"Досужие журналистские штампы": у Лукашенко не верят версии росСМИ о поглощении Беларуси Россией

У президента Беларуси Александра Лукашенко открестились от обнародованной в российских СМИ программы экономической интеграции Беларуси и России.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт уверяет, что в основе любых российско-беларусских процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — подчеркнула пресс-секретарь Александра Лукашенко в комментарии ресурсу Наша Нива.

По ее словам, на данный момент «достаточно налажена» работа союзного Совмина и Высшего госсовета союзного государства, которые способны эффективно решить вопросы двусторонних отношений.

Что касается программы экономической интеграции, то она пока является проектом, а утверждение может состояться в декабре, «если стороны будут к этому готовы».

Как сообщали «ФАКТЫ», экономическое объединение России и Беларуси в соответствии с обнародованным в СМИ плану начнется с 2021 года. При этом ранее речь шла о 2020 годе, однако в начале 2019 года стало известно, что Путин решил дать Лукашенко годовую отсрочку.

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