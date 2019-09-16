Мир

СМИ узнали, когда и как Россия поглотит Беларусь: раскрыта "программа интеграции" двух стран

Программа экономического объединения России и Беларуси начнется с 2021 года. Предполагается, что после слияния экономик в государствах останутся собственные центробанки, но при этом будет введен единый Налоговый и Гражданский кодексы, единый реестр собственности и общий регулятор энергорынка.

Как сообщает российский «Коммерсант», ознакомившись с уже парафированным документом о программе интеграции, экономика России и Беларуси сплотится теснее, чем между государствами ЕС. В ряде вопросов порядок будет как между субъектами федерации.

Стороны решили, что с 1 июня 2020 года состоится взаимная отмена роуминга. С 1 апреля 2021 года появится единый Налоговый кодекс. В том же 2021 году станет общей таможенная политика, вплоть до общей таможенной службы. Объединенная энергополитика предполагает создание единого российско-белорусского регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. С января 2022 года начнется совместная работа в сфере соцзащиты, но пока о равных соцгарантиях россиян и белорусов речь не идет — только о «сближении» показателей.

Под программу объединения подпадают лишь экономические вопросы. Объединение пока не коснется сфер обороны, правоохранительных органов, образования, здравоохранения, науки.

Напомним, в конце 2018 года в России приступили к работе над документами об интеграции РФ и Беларуси. Спустя четыре месяца стало известно, что Путин решил дать Лукашенко годовую отсрочку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter