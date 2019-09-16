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Дежа вю: в Днепре вслед за Киевом массово облили кислотой автомобили на стоянке (фото)
В Днепре в ночь с 15 на 16 сентября неизвестные злоумыленники облили кислотой 16 автомобилей, которые находились на платной автостоянке по улице Савкина на жилом массиве Красный Камень. Напомним, в Киеве облили кислотой около трех десятков автомобилей, припаркованных на стоянке возле метро «Славутич».
Как сообщила Информатору пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, поскольку все автомобили имеют разную стоимость, проследить закономерность в порче имущества невозможно.
Пострадавшие автомобили
Тем не менее открыто уголовное производство и начато следствие.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что накануне в Черкассах сожгли машину секретаря горсовета Ярослава Нищика, а в начале сентября стало известно о сожжении автомобиля семьи сына экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
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