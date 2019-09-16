На автостоянке в Киеве неизвестные облили кислотой 30 автомобилей (видео)

Происшествия

В ночь на понедельник, 16 сентября, в Киеве неизвестные облили кислотой около трех десятков автомобилей, припаркованных на стоянке возле метро «Славутич». Ранее в столице сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Видео с места ЧП опубликовал «Киев Оперативный», уточнивший, что рядом располагаются жилые комплексы «Заречный», «Славутич» и «Ривьера». «Кислота разъела все до металла. Все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, ни проходу, ни проезду не мешали. Может, кто-то видел? Слышал? За что вообще такое возможно сделать?» — говорится в комментарии к видео.

Некоторые комментаторы предположили, что где-то по соседству открылась новая ремонтная мастерская или охраняемая стоянка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах сожгли машину секретаря горсовета Ярослава Нищика. Сам пострадавший сообщил, что машину подожгли перед голосованием в горсовете за снос незаконных МАФов возле центрального рынка.

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