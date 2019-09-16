Шоу-бизнес

Состоялся третий выпуск популярного проекта «Зважені та щасливі», 9-й сезон которого стартовал в конце августа на СТБ. По результатам голосования лагерь похудения покинула участница голубой команды Инна Мазура. На последней неделе она скинула… 0 килограммов. Инна пришла на проект с весом 100 килограммов. За четыре месяца, после того как она покинула реалити, ей удалось сбросить 26.

Сейчас ее вес 74 килограмма и Инна мечтает даже о подтяжке груди! Об этом она рассказала в студии ток-шоу «Зважся!» (СТБ).

Инна Мазура

Туда пришла и победительница четвертого сезона Юля Науменко. Девушка имеет опыт уже нескольких пластических операций.

Юля Науменко

— Мне всегда нравилась красивая небольшая «стоячая» грудь, — призналась Юля. — У меня такого никогда не было. Поэтому после похудения и рождения ребенка я решила, что хочу и могу себе ее позволить. Я не хотела ставить импланты, чтобы просто иметь «сиськи». Но у меня была деформация из-за сильного набора веса и последующего похудения, подтяжка бы не помогла, поэтому другого варианта не было. У меня была грудь пятого размера, а после похудения она стала первого. Простая подтяжка не сделала бы ее красивой, поскольку от груди почти ничего не осталось.

Кроме груди Юле не нравился и ее живот, она также всегда хотела красивую попу.

— Еще на проекте, когда я весила 70 кг, все спрашивали: «Юля, где твоя попа? Ты ее забыла?» — вспоминает Юля. — У всех разная конституция, разное тело. Я пыталась приседать, но кожа не поддавалась никакой подтяжке, поэтому вставила импланты. Честно говоря, они никак особо не чувствуются.

Психолог Анна Кушнерук считает, что каждая женщина имеет право менять в своем теле то, что она хочет. Но это должно быть ее осознанное решение, а не влияние со стороны близких или друзей, которые говорят, как она обязана выглядеть.

Ранее бывший участник «Зважених та щасливих» сделал шокирующие признания о шоу.

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