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Украина

В сети появилась очередная едкая фотожаба на Коломойского

21:57 16 сентября 2019 143
Игорь Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилась новая фотожаба на украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают «отцом» победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Напомним, ранее стало известно о новом повороте отношений Коломойского с Виктором Пинчуком.

Фото опубликовал в своем Facebook предприниматель Роман Пелех.

На снимке Коломойский держит в руках провокационный плакат с хештегом #ЯСделалВасВсехВместе.

Ранее в сети появилась карикатура на «первую» официальную публичную встречу президента Владимира Зеленского с Коломойским.

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