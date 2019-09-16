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В сети появилась очередная едкая фотожаба на Коломойского
В сети появилась новая фотожаба на украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают «отцом» победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Напомним, ранее стало известно о новом повороте отношений Коломойского с Виктором Пинчуком.
Фото опубликовал в своем Facebook предприниматель Роман Пелех.
На снимке Коломойский держит в руках провокационный плакат с хештегом #ЯСделалВасВсехВместе.
Ранее в сети появилась карикатура на «первую» официальную публичную встречу президента Владимира Зеленского с Коломойским.
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