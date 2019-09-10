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Встречу Зеленского с Коломойским высмеяли фотожабой
В Сети появилась карикатура на «первую» официальную публичную встречу президента Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским. Ее опубликовал пользователь с ником Ярослав Лебедєв, пожелавший с иронией всем читателям доброй ночи.
На фото пользователя изображения олигарха Коломойского заменили фото всех других участников встречи, показанных на официальном снимке.
Очевидно, таким приемом авторы фото пытались показать, кто на самом деле принимает решения у нынешнего главы государства, определяя его курс во внутренней и внешней политике.
Напомним, что в пресс-службе Зеленского заявили, что на встрече речь шла о ведении бизнеса в Украине, а также о реформировании энергетической отрасли. При этом в пресс-службе связали встречу с тем, что в июне в июне на форуме «Диалог бизнеса и власти» Зеленский обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой о помощи государству в решении социальных проблем.
Напомним, Игоря Коломойского назвали ситуативным союзником Владимира Путина в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что дальнейшие трансформации так называемой группы «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского будут наилучшим маркером изменений в стране, а готовность команды президента Зеленского следовать сингапурскому подходу, предполагавшему начинать борьбу с коррупцией со своих друзей, станут понятны довольно скоро. По его мнению, позиции группы «Приват» в топливно-энергетической отрасли со сменой власти окрепли, а доходы — выросли. Эксперт также приводит направления деятельности группы, в которых существуют вызовы для новой власти, и в которых требуется сотрудничество власти с олигархами.
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