Украина

Известный мариупольский волонтер Галина Однорог (на фото в заголовке) сообщила на своей странице в Facebook о том, что ей угрожает мать убитого сегодня, 16 сентября, жителя Мариуполя 28-летнего Романа Джумаева, подозреваемого в участии в боевых действиях на стороне оккупантов. «Теперь уже моя жизнь в опасности. Мать Джумаева обвиняет именно меня в убийстве сына», — написала Галина.

Волонтер разместила на своей странице ссылку на видеозапись интервью с Людмилой Джумаевой. «Я похороню своего ребенка и поеду к Зеленскому. Пусть все знают, что она убила мое сердце — я убью ее сердце», — говорит мать убитого, обвиняя Галину Однорог в том, что она якобы угрожала ей и ее сыну.

«Да, я делала все возможное ради того, чтобы такие подонки, как Джумаев, который убивал наших „киборгов“ в Донецком аэропорту и даже на видео это рассказывал, были наказаны», — не отрицает Галина Однорог. Однако при этом подчеркивает, что добивались этого волонтеры мирным путем. Писали обращение в Высший совет правосудия, требуя наказания тех судей, которые изначально рассматривали уголовное производство в отношении Джумаева как участника незаконных военизированных формирований, но не взяли его под стражу. После того как Джумаева отпустил под домашний арест уже другой суд, волонтеры написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако никаких ответов, по информации Галины Однорог, не получили.

«Не я ему угрожала, а они мне. Она (мать Джумаева. — Авт.) мне звонила, предлагала встретиться, ходила по адресу, где живет моя мама. Я писала об этом в полицию, но уголовное производство не было открыто», — пишет волонтер, отмечая, что намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

«Да, я написала, что благодарю тех, кто это сделал (убил Джумаева. — Авт.). Потому что мне было опасно жить в городе. А мать Джумаева пусть посмотрит в глаза тем матерям, к которым их сыновья вернулись домой в гробу. Я смотрела тем матерям в глаза. Поэтому я добивалась от судей только того наказания, которое он (Джумаев. — Авт.) заслуживает. Но кто-то решил наказать его иначе, так как судебная система не сработала», — призналась Галина Однорог.

В комментариях под постом Галины Однорог все дружно ее поддерживают. И это отметила в своем интервью даже мать убитого.

Кроме того, женщина заявляет, что сын не мог открыть дверь никому, кроме участкового, о чем убийца, по ее мнению, был осведомлен. Мать Джумаева предполагает, что подозреваемый был одет в полицейскую форму и представился полицейским.

Фото и скриншоты со страницы Галины Однорог в соцсети

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