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Что обещают нам звезды: гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака
Вторник, 17 сентября, — день, когда многие смогут наладить личную жизнь.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Не стоит искать компромиссы в общении с коллегами по работе, они уже все решили за вас. Делайте, что запланировали.
Телец
Семейным Тельцам стоит проявить фантазию, чтобы не разочаровать партнера. Одинокие представители знака могут найти себе пару, если перестанут стесняться.
Близнецы
Лучше воздержаться от опасного флирта, и не давать любимому человеку повод для ревности.
Рак
Одинокие Раки могут сегодня встретить свою половинку. Возможны проблемы с сантехникой.
Лев
Есть шанс найти потенциальных инвесторов или поклонников личного творчества.
Дева
Сегодня именно интуиция поможет определить, что делать с деньгами или карьерой.
Весы
Появится возможность дополнительного дохода. Вредные привычки сыграют злую шутку.
Скорпион
Хороший день для проведения переговоров и собеседований. Можете найти новую работу.
Стрелец
Вас сегодня может неприятно удивить поведение кого-то из близких людей.
Козерог
Совет дня: внимательно слушать, экономить, соблюдать правила дорожного движения.
Водолей
Не стоит вступать в конфликт с коллегами по работе, они могут отомстить.
Рыбы
Вам обещают визит человека, к которому вы относитесь с большой теплотой.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
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