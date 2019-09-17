Украина

Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе

Во вторник, 17 сентября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский воин.

Как сообщают в штабе ОС, он получил «ранения, несовместимые с жизнью», при выполнении боевой задачи.

Вместе с тем в сводке указывается, что с начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза открывали огонь по позициям Объединенных сил: из автоматического гранатомета в районе Новотроицкого (Донецкая область) и из ручного противотанкового гранатомета в районе Зализного (Донецкая область).

За предыдущие сутки, 16 сентября, противник 23 раза обстрелял позиции украинских воинов, в том числе из минометов калибром 120 и 82 мм. Двое военнослужащих были ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

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