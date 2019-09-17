- 08:19 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:18 Трагедия в Харькове: мать избила до смерти новорожденную дочь
- 08:02 Когда важна каждая минута: на Харьковщине благодаря волонтерской санавиации спасли ребенка
- 08:00 Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: фото с места ЧП
- 07:45 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 07:43 Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе
- 07:32 В списках есть «криминальные авторитеты»: у Зеленского рассказали о проблеме с обменом «всех на всех»
- 07:28 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 07:26 Новые осенние тренды в маникюре: листья и бархат
- 07:09 Дождь и сильный ветер: синоптик предупредила киевлян о резком ухудшении погоды
- 06:53 Супруги из США удочерили восьмилетнюю украинку, сменили ее возраст на 22 года и бросили одну в стране
- 06:47 Продюсер «Ласкового мая» сделал ужасное предупреждение по поводу болезни Анастасии Заворотнюк
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: фото с места ЧП
Вскоре после того, как в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, запылал и ее дом в селе Гореничи — его подожгли в ночь на вторник, 17 сентября.
«Только что наш дом под Киевом в Гореничах сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается», — заявила Гонтарева агентству «Интерфакс-Украина».
А ресурс «dtp.kiev.ua» выложил в сеть фото, снятые на месте ЧП. По предварительной информации, никто во время пожара не пострадал, хотя сам дом выгорел практически полностью
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбила машина. Она попала в больницу, а полиция занялась выяснением того, был ли это несчастный случай или же злой умысел.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.