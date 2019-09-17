Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: фото с места ЧП

Происшествия

Вскоре после того, как в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, запылал и ее дом в селе Гореничи — его подожгли в ночь на вторник, 17 сентября.

«Только что наш дом под Киевом в Гореничах сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается», — заявила Гонтарева агентству «Интерфакс-Украина».

А ресурс «dtp.kiev.ua» выложил в сеть фото, снятые на месте ЧП. По предварительной информации, никто во время пожара не пострадал, хотя сам дом выгорел практически полностью

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбила машина. Она попала в больницу, а полиция занялась выяснением того, был ли это несчастный случай или же злой умысел.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter