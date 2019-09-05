В Киеве сожгли машину сына Гонтаревой: фото с места ЧП

Происшествия

В четверг, 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Напомним, в конце августа в Киеве на Подоле неизвестные сожгли авто, стоящее на улице Электриков.

Пожар 5 сентября произошел на улице Владимирской, 69. Спасатели прибыли на место через несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего.

Как сообщает «Информатор», инцидент случился около полуночи.

По информации жителей соседних домов, за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. Во двор дома можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других .

Издание пишет, что по данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, в одной из квартир по адресу Владимирская, 69 находится офис компании «Ревизион», одним из ее совладельцев и бенефициаром является Антон Олегович Гонтарев. Гонтарев также проживает на улице Владимирской (номер дома конфиденциален). Поэтому вполне возможно, что его авто было припарковано во дворе этого дома.

Правоохранители не стали комментировать данный факт.

Напомним, в последние дни фамилия Валерии Гонтаревой часто всплывает в СМИ. На днях ГБР получило разрешение на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка. Перед этим появилась информация, что бывшего главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль. Гонтарева якобы получила переломы костей стопы и уже перенесла первую операцию.

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