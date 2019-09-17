Происшествия

Массовое отравление в Винницкой области: десятки детей попали в больницу

В Винницкой области зафиксировано массовое отравление, пострадали 40 человек. Предварительно все пострадавшие употребляли пищу в столовой средней общеобразовательной школы № 2 города Козятин, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди пострадавших — 35 детей и пятеро взрослых. Всем им поставлен диагноз острый гастроэнтероколит.

Все 40 человек на данный момент госпитализированы в инфекционное отделение Козятинской районной больницы.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, в Закарпатскую областную больницу было госпитализировано семеро учеников школы № 10 города Мукачево, которые отравились неизвестным веществом. А перед этим такое же загадочное отравление было зафиксировано в черкасской средней школе № 29.



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