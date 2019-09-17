- 09:24 Швы на голове и трепанация черепа: появились новые данные о лечении Заворотнюк
- 09:18 Королева Елизавета закрыла бар в Букингемском дворце из-за пьянства персонала, но оставила банкомат
- 09:14 Массовое отравление в Винницкой области: десятки детей попали в больницу
- 09:07 Пожарные были бессильны: в сети появилось видео пылающего дома Гонтаревой
- 08:45 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 08:44 Оккупанты задумали переименовать Крым: в сети волна гнева
- 08:19 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:18 Трагедия в Харькове: мать избила до смерти новорожденную дочь
- 08:02 Когда важна каждая минута: на Харьковщине благодаря волонтерской санавиации спасли ребенка
- 08:00 Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: фото с места ЧП
- 07:45 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 07:43 Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе
Массовое отравление в Винницкой области: десятки детей попали в больницу
В Винницкой области зафиксировано массовое отравление, пострадали 40 человек. Предварительно все пострадавшие употребляли пищу в столовой средней общеобразовательной школы № 2 города Козятин, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Среди пострадавших — 35 детей и пятеро взрослых. Всем им поставлен диагноз острый гастроэнтероколит.
Все 40 человек на данный момент госпитализированы в инфекционное отделение Козятинской районной больницы.
Напомним, в пятницу, 13 сентября, в Закарпатскую областную больницу было госпитализировано семеро учеников школы № 10 города Мукачево, которые отравились неизвестным веществом. А перед этим такое же загадочное отравление было зафиксировано в черкасской средней школе № 29.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»