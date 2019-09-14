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В Закарпатье массовое отравление школьников: трое детей в тяжелом состоянии

15:18 14 сентября 2019 42
реанимация
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В пятницу, 13 сентября, в Закарпатскую областную больницу было госпитализировано семеро учеников школы № 10 города Мукачево.

-Дети поступили с отравлением неизвестным веществом. Трое из них в тяжелом состоянии с потерей сознания и судорогами — находятся в реанимации. Другие — имеют отравление средней тяжести, жалуются на головную боль и рвоту, но их состояние стабильное, — сообщил главврач больницы Роман Шницер.

— Дежурный врач детской больницы сообщил о том, что из местной школы к ним поступило пять детей, у которых диагностировано отравление неизвестным веществом через дыхательные пути. Позднее в больницу были доставлены еще две девочки, ученицы той же школы. Причины произошедшего устанавливаются. Чем именно были отравлены дети, будет известно после проведения токсикологической экспертизы. В настоящий момент состояние школьников удовлетворительное, — уточнили в субботу, 14 сентября, в ГУ Национальной полиции Закарпатской области. По данному факту полиция открыло уголовное производство по статье «Хулиганство», ведется следствие.

Между тем, по информации местных СМИ, пострадавшие школьники — ученики 5 и 6 классов. Неизвестный злоумышленник распылил газовый баллончик прямо в школе во время перемены между уроками.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Черкассах в помещении фойе 29 школы распылили газовую смесь. В результате инцидента 20 учеников были доставлены в больницу.

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