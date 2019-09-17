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Шоу-бизнес

Экс-модель и жена Билли Джоэла сломала руку во время репетиции «Танцев со звездами»: момент падения снят на видео

9:45 17 сентября 2019 24
Кристи Бринкли
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшая американская модель и экс-супруга знаменитого музыканта Билли Джоэла Кристи Бринкли неудачно упала во время репетиции к эфиру американского телешоу «Танцы со звездами». 65-летняя Бринкли во время падения сломала свою руку. По ее словам, рука развалилась «на тысячу кусков».

«В ту же секунду, когда я приземлилась, я почувствовала внутри нее осколки», — приводит слова Бринкли издание People.

Кристи потребовалась срочная операция, в ходе которой в пострадавшую конечность вставили металлическую пластину, скрепив ее болтами. Кристи осталась крайне разочарована тем, что не будет участвовать в шоу. Однако заявила, что ее заменит 21-летняя дочь -модель Сейлор Бринкли-Кук.

«Я делаю это ради мамы. Хочу, чтобы она была счастливой и гордилась мной», — заявила девушка.

Кристи и Сейлор

В жизни Кристи Бринкли хватало несчастных случаев. В прошлом она пережила крушение вертолета, автомобильную катастрофу и падение с лошади.

Модель была замужем четыре раза. С 1973 по 1981 года — за художником Жаном-Франсуа Алю. В 1985 году модель вышла замуж за Билли Джоэла, которому родила дочь Алексу и с которым рассталась в 1994 году. В третьем браке (с 1994 по 1995 год) с агентом по недвижимости Ричардом Таубманом она родила сына Джека. А сейлор — ее дочь от четвертого мужа, архитектора Питера Хэлси Кука, с которым она развелась в 2008 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти знаменитого американского рок-музыканта Рика Окасека — муж известной супермодели Полины Поризковой.

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