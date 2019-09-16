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Скончался знаменитый американский рок-музыкант, муж известной супермодели (фото)
В возрасте 75 лет скончался знаменитый американский музыкант и лидер рок-группы The Cars Рик Окасек. Он был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире. Тело Рика, как пишет издание Page Six, обнаружила жена Полина Поризкова. Полина — супермодель и актриса чешского происхождения, снимавшаяся в фильмах «Кровавый четверг», «Аризонская мечта». Полина и Рик поженились в 1989 году. С 2017 года супруги жили врозь, хотя не оформляли развод официально. У них имеется двое взрослых сыновей.
Причины смерти Окасека пока что неизвестны. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.
Группа The Cars прославилась в 1978 году благодаря песне Just What I Needed. В прошлом году группа была внесена в американский Зал славы рок-н-ролла.
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