Скончался знаменитый американский рок-музыкант, муж известной супермодели (фото)

В возрасте 75 лет скончался знаменитый американский музыкант и лидер рок-группы The Cars Рик Окасек. Он был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире. Тело Рика, как пишет издание Page Six, обнаружила жена Полина Поризкова. Полина — супермодель и актриса чешского происхождения, снимавшаяся в фильмах «Кровавый четверг», «Аризонская мечта». Полина и Рик поженились в 1989 году. С 2017 года супруги жили врозь, хотя не оформляли развод официально. У них имеется двое взрослых сыновей.

Причины смерти Окасека пока что неизвестны. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

Группа The Cars прославилась в 1978 году благодаря песне Just What I Needed. В прошлом году группа была внесена в американский Зал славы рок-н-ролла.

