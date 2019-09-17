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Бюджет-2020 не предусматривает средств на аэропорт Днипра — СМИ
Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета-2020, в котором не предусмотрено финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Днепр», критичной для нормального воздушного сообщения Днипра с остальным миром. Об этом сообщают местные СМИ, с сожалением отмечая, что надежды днипрян на прогресс в решении этого вопроса после состоявшегося 14 сентября визита президента Украины Владимира Зеленского в город не оправдались.
«К сожалению, в проекте бюджета на авиасообщение Днипра выделят 0 грн: три последних столбца — проект на следующий год», — пишут журналисты, которые ознакомились с документом.
Днипровские СМИ напоминают, как новоназначенный председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко сразу после представления президентом заверил: «Кредит доверия будут возвращать людям качественной работой… В приоритете — новый аэропорт». «Получается, поговорили и забыли?» — возмущаются журналисты.
Как сообщалось ранее, министр финансов Оксана Маркарова не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн грн: «Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днипре», — писал на прошлой неделе «Информатор».
Депутатов Верховной Рады от Днипра возмутило такое отношение к городу и его жителям.
«Я понимаю, что связать Черное море с Аравийской пустыней, или с чем там планировалось, это очень важно. Почти так же важно, как 2 миллиарда гривен, заложенных в бюджет на общественное телевидение, которое никто не смотрит. Но аэропорт в Днипре, это немного важнее», — написал на своей странице в Facebook народный депутат от округа № 25 в Днепре, член партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Он, в частности, обратился к Ирине Верещук, представителю Кабинета министров в Верховной Раде, с просьбой передать рекомендации «не экспериментировать с настроениями граждан, оказавших президенту и партии „Слуга народа“ огромную поддержку на выборах».
Напомним, что последняя реконструкция аэропорта Днипра, построенного в 1943 году, была проведена 30 лет назад, инфраструктура безнадежно устарела и физически изношена до степени, угрожающей безопасности самолетов и пассажиров. Из-за этого воздушные ворота Днипра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех, что отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность и ограничивает международные деловые связи региона. Горожане уже дважды собирали десятки тысяч подписей под петициями (в адрес местных властей и Президента) с просьбами предоставить государственное финансирование на реконструкцию ВПП в аэропорту Днипра.
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