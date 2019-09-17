Украина

Гончарук рассказал о поиске «компромисса» с Коломойским по делу «ПриватБанка»

Правительство решило достичь «компромисса» с бизнесменом Игорем Коломойским по ПриватБанку. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, по словам которого, урегулирование ситуации вокруг ПриватБанка является желанием президента Владимира Зеленского.

По словам Гончарука в интервью Finacial Times, он сам считает, что на данном этапе нужно сосредоточиться на экономическом, для чего, очевидно, придется искать общие решения с крупным бизнесом, не тратя ресурсы на борьбу друг с другом.

«Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса», — сказал глава правительства, которого цитирует Лига.

К тому же, по данным британского издания, МВФ выступил категорически против отмены национализации ПриватБанка, предупредив, что это может поставить под угрозу новую программу финансирования на $ 3,9 млрд. Таким образом, компромиссное решение по банку придется искать вместе с главным кредитором нашей страны.

Отметим, что 13 сентября Игорь Коломойский впервые появился на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, в кулуарах допустив мировое соглашение с правительством по ПриватБанку.

Этому предшествовали устроенные силовиками обыски в трех офисах ПриватБанка с выемкой документов, а также личная встреча Зеленского с Игорем Коломойским.

18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка, а также отменил решение НБУ, которым был определен перечень связанных с банком физических и юрлиц. После этого Печерский районный суд Киева расторг договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на сумму в 9,2 млрд гривен.

В свою очередь Национальный банк подал иски к экс-акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому, добиваясь погашения кредитов рефинансирования, которые предоставлялись «ПриватБанку» в 2008—2015 годах.

Также сам ПриватБанк подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

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