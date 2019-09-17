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Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Александрия»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 19 сентября, «Александрия» из небольшого райцентра в Кировоградской области сыграет на выезде с немецким «Вольфсбургом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы (начало игры на «Фольксваген Арене» — в 22:00 по киевскому времени).
Предстоящий поединок станет историческим для александрийцев, поскольку они дебютируют в основной сетке еврокубка. Две предыдущие попытки пробиться в групповой этап через квалификацию завершались для команды Владимира Шарана неудачей (в 2016 году не был пройден хорватский «Хайдук», а в 2017-м — белорусский БАТЭ), сейчас же «Александрия» в качестве бронзового призера чемпионата Украины начинает выступление на евроарене сразу с основной сетки.
«Вольфсбург» свой матч в рамках бундеслиги провел еще в пятницу, сыграв на выезде вничью с «Фортуной» — 1:1 (Гиссельман, 16 — Вегхорст, 29). После четырех туров «волки», не проиграв под руководством австрийского тренера Оливера Гласнера пока ни одного поединка, занимают пятое место в турнирной таблице (2 победы, 2 ничьи, разница мячей — 7:3), отставая от лидирующего «РБ Лейпциг» на два очка.
«Александрия» свою игру в чемпионате Украины провела в субботу, обыграв на своем поле «Днепр-1» — 2:0 (Довгий, 54, Ситало, 77), и занимает третью строчку в турнирной таблице (4 победы, 3 поражения, разница мячей — 9:10), отставая от лидера, донецкого «Шахтера», на девять очков.
В прямой трансляции матч «Вольфсбург» — «Александрия» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 19 сентября в 22:00.
Отметим, что букмекеры практически не верят в успех команды Владимира Шарана. К примеру, «Фаворит Спорт» дает на победу немецкого клуба коэффициент 1,21, ничья оценивается в 7,00, а победа александрийцев — 13,00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Мальме».
Фото ФК «Александрия»
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