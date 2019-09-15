«Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 19 сентября, киевское «Динамо» проведет первый еврокубковый матч после прихода на тренерский мостик Алексея Михайличенко. На столичном «Олимпийском» «бело-синие» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы сыграют с бронзовым призером чемпионата Швеции «Мальме» (начало — в 19:55).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Алексея Михайличенко и Уве Реслера, за которой вы можете следить в этой новости.



С разным настроением



В минувшие выходные подопечные Алексея Михайличенко и немца Уве Реслера провели очередные поединки в своих национальных лигах. Динамовцы на столичном «Олимпийском» не смогли выиграть шестой (!) подряд матч во всех турнирах, уступив в рамках премьер-лиги «Десне» — 1:2, и в турнирной таблице премьер-лиги занимают оскорбительную для своих болельщиков шестую позицию (у «бело-синих» — игра в запасе).

В свою очередь, «Мальме» в домашней встрече чемпионата Швеции оказался сильнее «Норчепинга» — 1:0 (Рикс, 56) и за семь туров до финиша с 47 очками расположился на втором месте, на два пункта отставая от АИКа (у идущего третьим «Юргордена также 47 очков и игра в запасе).

41 год спустя

Единственный раз еврокубковые пути «Динамо» и «Мальме» пересекались четыре с лишним десятилетия назад, когда шведы втором круге Кубка европейских чемпионов-1978/1979 прошли киевлян (0:0 — в гостях, 2:0 — дома) и впоследствии дошли до финала в Мюнхене, где уступили английскому «Ноттингем Форест» (0:1).

Динамовцы больше с соперниками из Швеции не пересекались, а вот «Мальме» еще четырежды противостоял украинским клубам на групповой стадии еврокубков (одна победа и три поражения): с «Металлистом» — 1:4 дома и 1:3 в гостях в 2001-м, а также с «Шахтером» — 1:0 на своем поле и 0:4 на выезде в 2015-м.

Видеообзор матча «Мальме» — «Динамо» — 2:0 (1978 год)

Состав «Динамо» дороже почти в пять раз

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt. de, состав «Динамо» дороже общей стоимости игроков «Мальме» почти в пять раз (97,8 млн евро против 19,7 млн).

Пятерку самых дорогих футболистов украинского клуба сформировали: Виктор Цыганков (20 млн евро), Беньямин Вербич, Виталий Миколенко (оба — по 6 млн), Соль (5 млн) и Тамаш Кадар (4,5 млн).

Что же касается шведов, то у них больше других стоят датский опорный полузащитник Андерс Кристиансен и его соотечественник, игрок обороны Йонас Кнудсен (оба — по 1,5 млн евро), шведский форвард Маркус Антонссон (1,4), а также еще два игрока средней линии — датчанин Сорен Рикс и швед Оскар Левицки (оба — по 1,3 млн).

Кстати, трансферная стоимость самого известного футболиста «Мальме» Маркуса Розенберга (экс-форвард «Аякса», «Вердера», «Расинга» и «ВБА»), которому 27 сентября исполнится 37 лет, составляет 600 тысяч евро. Возраст как-никак. Кстати, в 2007 году воспитанник «Мальме» «тянул» на 7 млн в евровалюте.

36-летний капитан шведов Маркус Розенберг известен по выступлениям за голландский «Аякс», немецкий «Вердер», испанский «Расинг» и английский «ВБА»

День в истории

С момента дебюта динамовцев в еврокубках в 1965 году команда проводила встречи 19 сентября семь раз и лишь в первом противостоянии отпраздновала успех, победив в 1979 году в гостях болгарский ЦСКА «Септемврийско знаме» — 2:1 (Бессонов, Демьяненко). Остальные шесть встреч принесли три ничьи и три поражения: с болгарским «Левски-Спартак» в 1980-м — 1:1 (Буряк) на выезде, с финским «Куопио» в 1990-м — 2:2 (Саленко, Юран) в гостях, с английским «Манчестер Юнайтед» в 2002-м — 0:0 в Киеве, с португальской «Боавиштой» в 2001-м — 1:3 (Гиоане) на чужом поле, с итальянской «Ромой» в 2007-м — 0:2 в Риме и с бельгийским «Генком» в 2013-м — 0:1 в родных стенах.

19 сентября 2013 года «Динамо» в матче Лиги Европы уступило на «Олимпийском» бельгийскому «Генку»

Тренер шведов победил рак

Немецкий специалист Уве Реслер возглавил «Мальме» в июне прошлого года. В годы игровой карьеры уроженец «социалистического» Альгенбурга выступал на позиции центрального нападающего за клубы Германии, Англии и Норвегии. В частности, три сезона подряд он становился лучшим бомбардиром «Манчестер Сити», за что в 2009 году был включен в Зал славы именитого клуба. В активе нападающего пять матчей в футболке сборной Германской Демократической Республики (ГДР).

Последним клубом Реслера был норвежский «Лиллестрем», который он покинул в 2003 году после того, как у него обнаружили рак. Пройдя курс химиотерапии, немец победил болезнь и вернулся в футбол, перейдя к тренерской деятельности.

В 2004—2010 годах он работал в норвежских «Лиллестреме», «Викинге» и «Мольде», а в 2011—2018-м возглавлял английские «Брентфорд», «Уиган», «Лидс» и «Флитвуд Таун», после чего получил приглашение в «Мальме».

50-летний Уве Реслер женат на норвежке, а двух своих сыновей назвал в честь бывших одноклубников по «Манчестер Сити» — Колином (в честь Колина Белла) и Тони (в честь Тони Бука).

Немецкий специалист Уве Реслер возглавил «Мальме» летом прошлого года

Напомним, что в другом поединке в квартете В 19 сентября сразятся датский «Копенгаген» и швейцарский «Лугано».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Динамо» — «Мальме».

Фото ФК «Динамо», ФК «Мальме», keysports.co.uk, allsvenskan. se

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