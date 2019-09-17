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В семье Турчинова произошло горе
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о печальном событии в своей семье — 16 сентября он похоронил маму, Валентину Ивановну.
«Провел в последнее земное путешествие Маму. Она тихо, но достойно жила», — написал Турчинов в Facebook, признавшись, что все, чего он достиг в жизни, состоялось благодаря матери.
Валентина Турчинова
Как сообщалось ранее, у Юлии Тимошенко умерла двоюродная сестра.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...