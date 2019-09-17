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Потерял ногу, но продолжает защищать Украину: сеть восхитило видео с разведчиком ВСУ
В сеть выложили видео с украинским разведчиком, который потерял на передовой ногу, но вернулся в строй и продолжает защищать стану.
«Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, пристреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу. Не уставайте и вы помогать своему войску», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в социальных сетях выложил фонд «Повернись живим».
Под этим постом интернет-пользователи благодарили защитника:
«Справжній воїн, уклін тобі».
«Бережи себе, синок, ти — кращий, ти — справжній чоловік та патріот. Слава герою».
«С такими хлопцями ми неподолані! Слава героям!»
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