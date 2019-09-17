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Украина

Потерял ногу, но продолжает защищать Украину: сеть восхитило видео с разведчиком ВСУ

14:50 17 сентября 2019 98
Боец ВСУ без ноги
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с украинским разведчиком, который потерял на передовой ногу, но вернулся в строй и продолжает защищать стану.

«Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, пристреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу. Не уставайте и вы помогать своему войску», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в социальных сетях выложил фонд «Повернись живим».

Под этим постом интернет-пользователи благодарили защитника:

«Справжній воїн, уклін тобі».

«Бережи себе, синок, ти — кращий, ти — справжній чоловік та патріот. Слава герою».

«С такими хлопцями ми неподолані! Слава героям!»

Эксклюзивный материал о морского пехотинца 1-го батальона Викторе Кардаше, который был ранен, потерял ногу, а затем освоил профессию протезиста «За два тижні до пологів дружина загубила паспорт, без якого нам не мали права віддати дитину» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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