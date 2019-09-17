Под Киевом обезвредили банду киллеров, отметившуюся громкими убийствами

Происшествия

В понедельник, 17 сентября, сотрудники прокуратуры и Нацполиции Киевской области задержали банду, которая занималась заказными убийствами. Как сообщили в областной прокуратуре в 2016 году члены этой преступной группы убили директора украинской компании немецкого концерна «Сaparol» Павла Зможного.

Напомним, тело Зможного нашли в коттеджном городке Green Town в селе Крушинка под Киевом в сентябре 2016 года. Мужчина в поле выгуливал собаку, там на него напали и убили с применением огнестрельного оружия. На месте преступления найдены гильзы калибра 7,62 мм.

Что касается мотива преступления и заказчиков, в СМИ ходила информация, что у Зможного были серьезные конфликты с уволенными сотрудниками. История началась еще в 2014 году, когда на украинской дочке немецкой фирмы прошли массовые увольнения персонала.

Caparol — немецкая компания, крупный мировой производитель высококачественных фасадных и внутренних красок, штукатурок, систем утепления фасадов зданий, а также полимерных материалов, материалов для ремонта и защиты железобетона, мостов. В Украине представительство компании работает с 1996 года.

Как сообщили в прокуратуре, у правоохранителей есть обоснованные подозрения, что на счету задержанных бандитов есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании двоих подозреваемых в жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве.

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