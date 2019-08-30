Происшествия

Жестокое убийство таксиста на Кольцевой дороге в Киеве: стало известно о задержании подозреваемых

Задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Напомним, в ночь 28 августа возле остановки общественного транспорта «Южная Борщаговка», расположенной на Кольцевой дороге в Киеве, прохожие обнаружили тело молодого мужчины с ножевым ранением в шею.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 22-летний уроженец Винницкой области, который работал водителем службы такси. На обочине дороги нашли его машину.

Полиция проверила большой массив информации с камер видеонаблюдения магазинов, СТО, близлежащих домов и заправок в районе обнаружения тела. Также силовики проверили причастность к совершению преступления пассажиров, которые пользовались услугами этого такси в период совершения преступления.

В результате обработки и проверки информации по подозрению в совершении жестокого убийства сотрудниками были задержаны 34-летний мужчина и 25-летняя женщина — граждане Молдовы.

По месту их жительства полицейские нашли два мобильных телефона, которые принадлежали умершему, и одежду (кроссовки, джинсы, футболку) с явными следами крови. Также установлено, что после совершения преступления злоумышленники пытались воспользоваться банковскими картами погибшего мужчины.

Задержанным объявлено подозрение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве таксиста в Запорожской области. Тогда убийцы бросили тело мужчины в Стульневский карьер, а машину угнали. Также сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве водителя Uber. Гражданин Беларуси, проживающий в столице, убил таксиста из-за его авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter