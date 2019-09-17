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Ликвидация института государственных пенсий: эксперт назвал условие выживания Украины
«Дети должны быть для старшего поколения гарантией обеспеченного будущего», — заявил руководитель консалтинговой компании Максим Карижский в интервью изданию «Апостроф» на тему «Как Зеленскому планировать третий президентский срок».
«Отмена пенсий и любых социальных гарантий в престарелом возрасте будет стимулировать рождаемость детей. В таком случае именно дети, а не государство, становятся гарантией обеспеченной старости родителей. Поэтому для украинцев большое количество детей в семье станет условием благополучной старости», — считает Карижский.
По словам эксперта, отмена пенсий поспособствует прививанию навыка сбережения и накопления богатства, планирования семейных бюджетов.
«А для власти частные пенсионные фонды станут стимулом высокого правопорядка в финансовой сфере», — отмечает Максим Карижский.
Напомним, с 1 декабря 2019 года запланирована первая волна повышения пенсий, что связано с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных.
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