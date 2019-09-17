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Кому не повезет: гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака
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Скорпион
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Водолей
Рыбы
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..