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Кому не повезет: гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

6:23 18 сентября 2019 94
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Все мы хотим знать, каким будет новый день. Помочь могут прогнозы астрологов.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

У вас появится надежда на карьерный успех. Может появиться новая работа.

Телец

Тельцам стоит подумать о грамотном вложении своего капитала.

Близнецы

Звезды не советуют принимать участие в авантюрах, заниматься самолечением и общаться с незнакомцами.

Рак

В семье удастся решить проблемы и конфликты. Возможно, вы договоритесь о разводе.

Лев

Львов ждет удача в личных делах. Хороший день для мелких покупок.

Дева

Не рекомендуется вкладывать деньги в какой-либо проект. Дома избавьтесь от хлама.

Весы

Звезды советуют больше молчать, меньше рассказывать о собственной жизни.

Скорпион

Идеальный день для пеших прогулок, а также поездок к друзьям или к родителям.

Стрелец

У Стрельцов появятся смелые идеи, но не стоит им давать право на жизнь. Родственники порадуют пониманием.

Козерог

Звезды советуют делать покупки, менять интерьер, избавляться от ненужного хлама.

Водолей

Вы сможете увеличить доход в результате выгодной сделки или продажи каких-то товаров

Рыбы

Возможен любовный роман с новым знакомым. На работе возникнут трудности.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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