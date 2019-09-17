Украина

"Вы — мама всей страны": обращение фанатов Зеленского к его матери взорвало сеть (видео)

Украинцы резко негативно отреагировали на появившееся в сети видеопоздравление матери президента Владимира Зеленского Римме Владимировне, которая 16 сентября отметила день рождения. Напомним, ранее неожиданное личное признание сделала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Сценаристы ролика написали приветствие в стихотворной форме, после чего его прочитали жители родного города президента — Кривого Рога. Лейтмотивом «любовного послания» стала строчка «Простите за то, что ваш сын — президент».

В комментарии к видео они назвали свою идею спонтанной, и сообщили, что таким образом хотели передать именнице «частичку народной любви».

Сразу же после того, как ролик выложили в сеть, он начал собирать дизлайки и гневные комментарии.

«Если бы у Путина была мама, это посвящение могло быть ей», — считает Наталья Ткаченко.

«Вспомнился „Разговор с товарищем Лениным“ Маяковского. Не могу понять, почему», — иронизирует Ангелина Розова.

Один из пользователей даже установил личность режиссера ролика — им оказалась представительница Молдовы Андриана Василков.

«Страница режиссера — она из Молдовы. Я ничего не имею против Молдовы, но лучше бы она про своего Додона снимала», — считает Константин Щербаченко.

«Это народная забава „лизание царю“ — русский мир во всей красе уже у нас», — вторит ему Эдуард Половой.

«Ужас… Ленин всегда живой отдыхает», — подвела черту под обсуждением Любовь Швайка-Ширко.

Напомним, ранее в интервью актеру Стасу Боклану Зеленский рассказал, что старается созваниваться с мамой ежедневно, и что она до сих пор интересуется, поел ли он.

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