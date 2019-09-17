- 18:25 Лукашенко заявил, что без участия США "конфликт" в Украине не разрешить
- 18:08 Стало известно, кто будет представлять Украину в ПАСЕ (список)
- 17:51 Раньше избивал жену: в деле об убийстве 18-летней студентки под Тернополем появились новые детали
- 17:50 Тенденция, однако: в Украине осквернили еще один памятник расстрелянным евреям
- 17:33 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:31 На Львовщине бунт против угля из России: заблокирована железная дорога
- 17:29 Булгаков-FEST получил ежегодную «прописку» на Андреевском спуске
- 17:14 Эксперт потребовал от НАБУ остановить коррупцию в «Центрэнерго»
- 17:07 "Вы — мама всей страны": обращение фанатов Зеленского к его матери взорвало сеть
- 17:01 Пожертвовала любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента сделала неожиданное признание
- 16:34 Ликвидация института государственных пенсий: эксперт назвал условие выживания Украины
- 16:28 Россияне испытывают на Донбассе новое оружие, из-за которого ВСУ потеряли три беспилотника за последние дни
Тенденция, однако: в Украине осквернили еще один памятник расстрелянным евреям
После недавнего осквернения памятника жертвам Холокоста под Николаевом подобный случай произошел в Голованевске (Кировоградская область), где вандалы обезобразили памятник расстрелянным в 1942 году евреям. Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Украина-Центр» Ефим Мармер.
Он напомнил, что оскверненный памятник задумали, профинансировали и построили известные в Украине люди — Леонид Шмаевич и Галина Кузьменко, чтобы потомки погибших знали, что имена жертв увековечены и их помнят.
«Трудно рассуждать на такую тему, увещевать или стыдить. Трудно даже писать. Самое страшное кощунство, которое может совершить человек, — это надругаться над могилами. Такое, наряду с убийством, не прощается ни при жизни, ни после нее. В Украине около 3 000 мест массовых расстрелов евреев. Далеко не на всех стоят мемориалы, памятники или хотя бы просто памятные знаки. Примерно над каждой десятой могилой. Сколько еще „работы“ для вандалов!», — с горечью пишет журналист.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разрушении мемориала жертвам Холокоста в Одесской области и в Тернополе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!