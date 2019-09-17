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Тенденция, однако: в Украине осквернили еще один памятник расстрелянным евреям

17:50 17 сентября 2019 54
памятник
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего осквернения памятника жертвам Холокоста под Николаевом подобный случай произошел в Голованевске (Кировоградская область), где вандалы обезобразили памятник расстрелянным в 1942 году евреям. Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Украина-Центр» Ефим Мармер.

Он напомнил, что оскверненный памятник задумали, профинансировали и построили известные в Украине люди — Леонид Шмаевич и Галина Кузьменко, чтобы потомки погибших знали, что имена жертв увековечены и их помнят.

«Трудно рассуждать на такую тему, увещевать или стыдить. Трудно даже писать. Самое страшное кощунство, которое может совершить человек, — это надругаться над могилами. Такое, наряду с убийством, не прощается ни при жизни, ни после нее. В Украине около 3 000 мест массовых расстрелов евреев. Далеко не на всех стоят мемориалы, памятники или хотя бы просто памятные знаки. Примерно над каждой десятой могилой. Сколько еще „работы“ для вандалов!», — с горечью пишет журналист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разрушении мемориала жертвам Холокоста в Одесской области и в Тернополе.

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