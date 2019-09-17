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Украинский рынок живет по законам «Дикого Запада», — СМИ
В стране огромное количество медицинских препаратов-двойников. Какие лекарства настоящие? И что не так с другими? Журналисты программы «Гроші» телевизионного канала «1+1» провели расследование, чтобы выяснить, какие медицинские скандалы на слуху в Украине и как они влияют на экономику страны.
В репортаже упоминается битва за торговую марку (ТМ) «Корвалол», права на которую принадлежат компании «Фармак».
«В Украине рынок „Корвалола“ около 100 млн гривен. Это стабильный рынок, — сказал в репортаже юрист, директор по правовому обеспечению „Фармак“ Дмитрий Таранчук. — 100 млн гривен в год приносит „Корвалол“, большие деньги, но вопрос — чьи».
Авторы репортажа сообщили, что 15 лет война за ТМ «Корвалол» ведется компаниями «Фармак» и «Дарница».
«Отправляем запросы на заводы. Первыми отвечают на «Фармаке». «Регистрация какого-либо обозначения, которое похоже до степени смешения с обозначением «Корвалол», — нарушение прав интеллектуальной собственности компании «Фармак», и поэтому мы обратились в суд для защиты своих прав. Оба дела рассматриает Хозсуд Киева», — заявил Таранчук.
По данным журналистов, изготавливать «Корвалол» начали в 1959 году на заводе им. Ломоносова — сегодня это предприятие «Фармак». В 1996 году завод зарегистрировал ТМ «Корвалол». Но то же самое сделала компания «Дарница» В 2005 году фирма внесла в реестр название «Корвалол-Дарница».
«Мы считаем, что регистрация выдана с нарушением требований законодательства и оспариваем ее в суде», — отметил Таранчук.
Первый раунд судебный баталий начался в 2005 году и закончился в 2010 году поражением «Фармака».
Руководитель проекта «Открытый суд» Станислав Батрин уверен, что интеллектуальная собственность в Украине не защищена. Авторы репортажа подтверждают избирательность украинских судов историей журнала Forbes в Украине: даже после решения Международного арбитражного суда Нью-Йорка в 2016 году, которым бизнесмену Курченко было запрещено использование марки Forbes, журнал издавался и продавался аж до 2017 года.
«Сегодня могут регистрироваться торговые марки в Украине, которые почти соответствуют международным. Мы имеем очень негативный имидж в глазах инвесторов», — уверен Батрин.
В репортаже также отметили, что «Дарница» в 2016 году начала выпускать «Корвалол» снова.
«Все действия по защите торговой марки «Фармак» начал в 2017 году, когда обратились в суд с иском об отмене торговой марки «Корвалол-Дарница», — отметил Таранчук.
В репортаже программы подчеркнули: произошла просто кража известного бренда лекарственного препарата «Дарницей» у компании «Фармак». Журналистам отказали в проведении интервью с компанией «Дарница», но прислали письмо, в котором проинформировали, что для препарата «Корвалол-Дарница» не используют маркетинговые наработки компании «Фармак», а еще, что выступают за здоровую конкуренцию.
Журналисты программы «Гроші» уверены, что прецеденты использования чужих марок демонстрируют международному сообществу, что украинское правосудие дорогое и медленное, а рынок живет по законам «Дикого Запада». Получается, что отсутствие инвестиций, причиной которых является и продажная судебная система, и отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, ведет к отсутствию роста экономики.
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