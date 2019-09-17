Гели и пудра: новые тренды в макияже бровей

Стиль жизни

Одна из главных деталей лица — брови. Девушки должны знать, как правильно подчеркивать естественную форму бровей, которая идеально создана под каждое лицо. Универсального правила для всех нет. Но есть несколько секретов по уходу, которые точно подходят всем. Ведущая рубрики «Ревизор красоты» на «Новом канале», визажист с 15-летним опытом Елена Филонова рекомендует каждый день расчесывать брови щеточкой. Дополнительно можно использовать различные питательные средства: сыворотки и гели, которые будут укреплять и разглаживать волоски. Они сделают брови блестящими, здоровыми и ухоженными. О правилах ухода за бровями, трендах в макияже и опасностях, которых следует избегать, Елена Филонова рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

— Если брови от природы густые, красивые, то им лишь нужно придать форму с помощью пинцета, — говорит Елена. - Если они слишком светлые, их можно покрасить с помощью декоративных средств: гелей, карандашей, теней. Некоторые используют для этого хну. Но хочу сразу предупредить, что хна может и навредить — вызвать аллергическую реакцию. Хну относят к натуральным продуктам, но каждый организм реагирует на нее по-своему. Сначала надо протестировать ее на маленьком участке и посмотреть, нет ли реакции — покраснения кожи или пощипывания.

— У вас красивые брови. Как вы за ними ухаживаете?

— Я укрепляю брови с помощью геля. Они у меня светлые, и не везде есть волоски, поэтому обязательно подкрашиваю. Карандаш и пудра дают краткосрочный эффект. Утром сделала коррекцию, а вечером она смывается. Поэтому использую краску для бровей.

— Эту процедуру легко делать дома?

— Нет ничего сложного. Нужно сделать красивый и ровный контур, чтобы брови выглядели ухоженными, и так подобрать цвет краски, чтобы они гармонировали с вашими волосами. Понятно, что блондинкам не стоит выбирать светлую краску — можно взять коричневую. Она же подойдет и шатенкам. А вот брюнеткам лучше выбрать черную.

Сам процесс окрашивания прост: расчесать брови, очертить контур (можно карандашом), развести краску и кисточкой, равномерным слоем нанести краску на всю поверхность брови. У каждого человека индивидуальное время окрашивания, но оптимально не смывать краску в течение 40 минут. Маленький секрет — начало брови надо сделать светлее. Тогда должен появиться плавный переход цвета — от светлого к темному.

— Как правильно выбрать краску для бровей?

— На самом деле, их не так много. Чаще всего мастер берет ту краску, которой окрашивает вам волосы. Это делается для того, чтобы точно подобрать цвет. Ведь брови не должны слишком выделяться на лице. Если они окажутся темнее волос — вы будете выглядеть агрессивно. Чтобы достичь нужного оттенка, следует правильно выдержать краску, периодически проверяя, как закрашиваются волоски. Если использовать краску для волос, ваши брови будут выглядеть более естественно, чем при применении специальных красок. Но в этом случае краску нужно уметь правильно смешивать, ведь нет готовых продуктов уже соответствующих цветов. А это дело достаточно кропотливое.

— Можно ли самой сделать красивый контур бровей и что при этом следует учитывать?

— Контур делается по форме черепа. На лбу у нас есть две точки — это будет центр ваших бровей, по которому можно ориентироваться, и делать верхний уголок либо острым, либо плавным. Также принимайте во внимание разрез глаз. Они бывают миндалевидные, круглые и вытянутые. Не забудьте об окончании брови — оно должно быть плавным. Если все же никак не получается добиться желаемого результата, скорее всего, вы что-то делаете неправильно. Советую тогда воспользоваться услугами brow-мастера. Хотя бы один раз увидеть, как это делает профессионал.

— Знаю, что сейчас модно делать «пудровое напыление», после которого брови долго сохраняют насыщенный цвет.

— Это модный и интересный вариант. Я ни разу себе не делала пудровое напыление, но уже подумываю об этом. Процедура ведь относительно новая. Для начала нужно найти хорошего мастера, которому можно полностью доверять. Он должен иметь опыт, делать процедуру в перчатках, стерильными инструментами, и иметь документы на использование сертифицированной косметики.

— Что вы посоветуете тем, кто решил сделать татуаж бровей?

— Это немодно и некрасиво. Самое главное, выглядит неестественно, странно и неухоженно. Нужно понимать, что татуаж — это аппаратный метод, при котором машинкой с иголкой создается имитация волосков. Пигмент вводится глубоко под кожу. После такой процедуры может возникнуть отек. Со временем цвет татуажа может стать серым или синим. Если у девочек проблема с густотой волосков, то лучше использовать другие технологии. Для временного эффекта — карандаш или пудру. Много лет все визажисты борются за естественность, не приветствуя татуаж бровей.

— Какие брови в тренде в этом сезоне?

— Трендом года остаются брови плавной дугой. Максимально естественные и широкие, с мягким изгибом и цветом в тон волос. Такая форма выглядит нежно, натурально и подчеркивает овал лица, акцентируя внимание на разрезе глаз.

Ранее о том, какие брови модны осенью-2019, какую форму и цвет выбрать, чтобы быть в тренде, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist Ксения Окис.

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