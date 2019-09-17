Украина

Подавляющее большинство украинцев не только поддерживают популистов, но и считают их фантастические обещания реально выполнимыми. Они верят, что их избранники прикажут понизить пенсионный возраст, тарифы и цены, а зарплаты и пенсии, наоборот, повысить. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса компании Kantar TNS, презентованные Центром экономической стратегии. Из года в год, от выборов до выборов электорат верит сказкам очередных претендентов на булаву. Но вскоре во многих разочаровывается.

Выводы Центра экономической стратегии «ФАКТАМ» прокомментировал социолог, доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии и профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто.

— Популистская политика и то, что население доверяет популистам, — это хорошо или плохо?

— Ну это, собственно, интерпретация авторами результатов опроса. Нужно сказать, что фактически у нас все время есть некая амбивалентность в восприятии населением проблем, актуальности проблем и в том, что они поддерживают. Люди параллельно, и не видя в этом противоречий, поддерживают и «больше рынка», и «больше социализма», хотят больше государственного регулирования, больше вмешательства государства в экономику с одной стороны, а с другой стороны — хотят снижения налогов и т. п. Хотя это противоречит одно другому.

Другой вопрос в том, что люди составляют свое мнение о проблемах, которые должны решать правительство, президент и так далее, лишь частично на основе собственного опыта и опыта своих знакомых, то есть — тех реальных проблемах, с которыми они сталкиваются. Но по большей части мнение населения формируется тем, что им говорят по телевидению. Несмотря на то что около 65% украинцев достаточно регулярно пользуются интернетом, 75% нашего населения считает телевидение главным источником информации. И поэтому их мнения достаточно нестойкие, зависят от посылов, сформулированных в телепередачах.

Точно так же от вопросов зависят результаты социологических исследований. Например, отношение к земельной реформе. Очень много опросов было, когда спрашивают: нужно ли разрешить рынок земли? И большинство скажет, что не нужно, что землю нельзя продавать: потому что так говорят СМИ, потому что многие политические силы выступают против продажи земли.

Когда вопрос формулируется немножко иначе: «Должны ли собственники земли иметь право ее продавать?» — тут большинство уже за то, чтобы люди, которые владеют землей, имели право ее продать. То есть полностью противоположные результаты. Потому что про право продать — это результат, который ближе к их собственному опыту. А первый вопрос ближе к тому, что они слышат по телевидению.

И в зависимости от нюансов формулировки люди будут поддерживать те или другие вопросы. Поэтому я не очень доверяю этим опросам. Я не думаю, что люди осознают значительную часть проблем, которые возникают в государстве. Они могут не понимать связи в сложной экономической системе и поэтому принимать какие-то упрощенные решения.

Меня не очень удивляет, когда разные опросы дают разные результаты. В наших собственных исследованиях тоже получаются разные результаты в зависимости от набора предлагаемых вопросов. Хотя есть какие-то проблемы, касающиеся всех, мнение по которым будет довольно однозначным. Например, слушать каждый день, как убивают людей на востоке Украины, людям с нормальной психикой просто тяжело.

Но если отвечать на ваш вопрос напрямую — это плохо, если люди поддерживают популистскую политику. Это показывает низкий уровень политической и социальной культуры населения, в результате которого и выбирают популистов. Так что, конечно, много проблем у нас связано с низким уровнем политической и социологической культуры. Мы все время сталкиваемся с тем, что даже журналисты и политики, в меньшей степени и политтехнологи, плохо понимают результаты социологических исследований, их трактовку, иногда путают проценты: например, процент поддержки политика среди всех избирателей, или тех, кто определился, или тех, кто будет голосовать…

— Как можно бороться с поддержкой популизма? Выгодна ли государству или чиновникам эта борьба?

— Политики есть разные. Тем политикам, которые хотят это использовать, — им невыгодно с этим бороться. Есть политики, которые хотели бы реально что-то изменить в стране, — им невыгодна поддержка популизма населением. Значительная часть элиты, патриотически настроенная, хотела бы смены политических ориентаций на популистов: для этого нужны образование, работа СМИ… Вот ваша журналистская работа, то, что вы делаете, показывая, что некоторые лозунги являются чисто популистскими, этого нереально достичь, и они используются только для того, чтобы прийти к власти. Нужно работать на повышение политической культуры. К сожалению, быстро изменить ее невозможно, поэтому эти процессы затягиваются.

— К ста дням Зеленского ваш институт, КМИС, проводил собственный опрос. Его результаты во многом перекликаются с исследованием Kantar TNS: кроме прекращения огня на Донбассе люди хотят, чтобы президент повысил пенсии-зарплаты, снизил тарифы, наказал коррупционеров, боролся с олигархами. Все это Зеленский то напрямую, то намеками обещал до выборов. Сейчас же его команда заявляет, что это не компетенция президента, что этого нельзя делать и так далее. Перед выборами ругали «Роттердам+», сейчас рассказывают, что это хорошо. И хотя были достигнуты договоренности о прекращении огня, под обстрелами практически ежедневно гибнут украинцы. Можно ли назвать его популистом?

— На самом деле это все-таки ваше восприятие ситуации. Все не так однозначно, как вы говорите. Я, например, не знаю, мир на Донбассе — это популистское или не популистское обещание. Мне кажется, что не так много зависит от Украины, от наших действий, мы тут не настолько являемся субъектом. Но возможно, тут что-то можно сделать, и проблема в том, на какие компромиссы согласится большинство населения для достижения этого мира.

Сможет ли Зеленский выполнить свои обещания? Что касается тарифов, то, с одной стороны, он говорил, что это не его компетенция, но с другой стороны, были какие-то действия по уменьшению тарифов — президент давал какие-то распоряжения, просил правительство, и кто-то этим занимается. Поэтому это не выглядит так, как вы говорите: мол, он обещал, а потом от этого открестился. Какая-то работа проводится. А чем она закончится — пока, на мой взгляд, не известно.

Я некоторые действия оцениваю позитивно, некоторые негативно и пока не могу оценить президента однозначно.

Например, снятие неприкосновенности. Когда это только начиналось 15 лет назад, мне как раз именно этот лозунг казался достаточно популистским. Потому что в большинстве стран есть неприкосновенность, а в нашей стране, где плохая судебная система и большое влияние власти на нее, это вообще очень важно. Но понятно, что население считает, что неприкосновенность — это прикрытие для людей, которые хотят воровать, для нечестных бизнесменов, которые идут в политику. И люди надеются, что после снятия неприкосновенности будет лучше. Это обещание, которое столько лет не выполнялось: все политические силы были «за», но результата не было. Сейчас это принято. Так что какие-то обещания он старается выполнить. Или хотя бы показать, что старается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о премиях борцам с коррупцией. Тем, с чьей подачи удастся разоблачить чиновников-расхитителей и взяточников, уже с нового года планируется выплачивать 10% от наворованного чиновниками.

На фото в заголовке — Наталья Мосейчук — ведущая программы «Право на владу» на телеканале «1+1»



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